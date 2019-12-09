Лукашенко поздравил Михаила Пиотровского с юбилеем

Хранителя редчайших собраний мировой культуры - директора Государственного Эрмитажа - Михаила Пиотровского поздравил 9 декабря с 75-летием белорусский президент, сообщает его пресс-служба.

На протяжении многих лет, отмечается в приветственном адресе Александра Лукашенко, возглавляемый крупнейшим российским ученым уникальный музейный комплекс отвечает высоким требованиям времени и остается ведущим учреждением мирового уровня. "Вы успешно реализуете себя как на профессиональном поприще, так в общественно-политической жизни. Ваши знания и опыт в деле сохранения и популяризации национального достояния, исторических и современных ценностей своего народа по праву признаны на родине и за рубежом", - говорится в поздравлении Михаила Пиотровского.

В Беларуси, отметил президент, директора Эрмитажа знают и уважают как талантливого ученого, известного искусствоведа и замечательного человека. "Убежден, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и обогащению культурного диалога между нашими народами", - подчеркнул Лукашенко.

Величественный красавец, чей профиль на берегах Невы давно стал визитной карточной Северной столицы, ведет свой отчет с даты приобретения первой коллекции западноевропейской живописи императрицей Екатериной Второй. И спустя 255 лет со дня основания, который музей отметил в минувшую субботу, он непрестанно поражает мир: сначала быстротой создания и развития, затем богатством коллекции, искусным подбором экспонатов, а в наше время - ещё и своей открытостью, стремлением сделать фонды максимально доступными для ценителей искусства. Более четырех миллионов посетителей побывали в нем только в этом году.

Правда, сам Михаил Пиотровский, отец которого Борис Борисович Пиотровский - выдающийся археолог, тоже был директором этой уникальной сокровищницы с 1964 по 1990 год, как-то признался, что у музея нет точного дня рождения. "Метрики у Эрмитажа нет. Просто мы решили, что в День Святой Екатерины, в год, когда появились первые коллекции, купленные Екатериной Второй будем считать, что это и наши дни. Мы часто говорим, что музей - консервативный инноватор, вот мы и создаём определенные традиции", - пояснил как-то директор музея.

Кстати, по его прогнозам, общее количество гостей Эрмитажа и всех его площадок в ближайшие годы достигнет уже шести миллионов человек.