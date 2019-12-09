Медведев поздравил с юбилеем директора Эрмитажа Пиотровского

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, связавшего с музеем всю свою жизнь. "Здесь вы учились в художественной школе, студентом делали первые научные доклады, состоялись как исследователь и руководитель", - напомнил глава правительства в поздравительной телеграмме.

Возглавив Эрмитаж в непростое время, Пиотровский, отметил Медведев, смог сохранить его традиции, особую атмосферу, уникальный стиль. "Благодаря вам он превратился в глобальный энциклопедический музей и совершенно по-новому открылся стране и миру", - считает он.

- Вот уже более четверти века делаете все, чтобы музей воспитывал хороший вкус, понимание истории, а люди открывали для себя подлинную красоту шедевров, ощущали великую силу искусства, - подчеркнул премьер.