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09.12.2019 20:02
Рубрика: Общество
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Псковитянки вернули к жизни две тысячи советских игрушек

Текст: Вера Черенева (Псков)
Жительницы Пскова Ирина Кендрали и Наталья Литвак вот уже четыре года собирают коллекцию игрушек. Женщины реставрируют кукол, которые годами лежали на антресолях и чердаках, шьют им новые наряды, делают прически. Мастерицы утверждают: спасти можно любую куклу, были бы запчасти, фурнитура и желание.
Фото: Из архива Ирины Кендрали и Натальи Литвак Фото: Из архива Ирины Кендрали и Натальи Литвак
Фото: Из архива Ирины Кендрали и Натальи Литвак

Вообще-то официально ни Ирина, ни Наталья художественного образования не имеют. Ирина, например, кинолог и грумер, а Наталья - пекарь-кондитер. Но обе они всегда что-то по дому мастерили и у них хорошо получалось. А еще им было жалко, когда выбрасывают кукол. Игрушки детей и внуков женщины не выбрасывали, а восстанавливали, больше не им, себе на радость.

Фото: iStock
Названы просьбы российских детей Деду Морозу

Со временем Наталья и Ирина стали собирать кукол. Они ездили на барахолки, забирали так называемый кукольный лом - отдельные "запчасти" от кукол и собирали из них полноценные игрушки. Семьи Натальи и Ирины отнесли к увлечению положительно. Муж Ирины даже оборудовал пристрой, где разместилась коллекция, сейчас она насчитывает не менее двух тысяч единиц.

На полках пристроя в бесконечные ряды выстроились пупсы, Деды Морозы с бородами из ваты. Есть в коллекции и немецкие куклы. В годы СССР это был серьезный дефицит. Одна такая кукла могла стоить 25 рублей.

- Но качество, конечно, у немецких кукол было отменное. Одни волосы чего стоят, эту куклу можно было мыть, чесать, ничего с ней не случиться, - говорит Ирина.

Немецкие куклы не считались элитными, но все-таки водились такие игрушки не вы каждых семьях. Массово советские дети играли куклами из Иванова и Кирова. Последние хоть и были популярнее, но у них имелись серьезные проблемы с прической. Кукольные волосы часто сваливались в паклю после первых же расчесываний.

Наталья Литвак (справа) и Ирина Кендрали. Фото из архива мастериц

- Сейчас такая же беда у китайских кукол, - продолжает Ирина. По оценкам мастерицы, теперь прошивка волос в целом стала слабее, поэтому кукла при расчесывании легко может лишиться волос.

Мастерицы волосы тоже пришивают. Закупают их в специальных магазинах для мастеров-кукольников. Там же приобретают фурнитуру.

Но если советские куклы женщины готовы реставрировать, даже если игрушка имеет совсем нетоварный вид, то за кукол из Поднебесной не берутся. Говорят, что очень высокая себестоимость запчастей, дешевле будет новую купить.

При реставрации женщины шьют куклам новые наряды. И тут тоже интересная особенность. Все советские куклы "носили" экологичные платья: при пошиве одежды использовался ситец, лен, хлопок. Сейчас же куклы, что высокой, что низкой ценовой категории, одеты в платья из синтетики. Но самое главное, как говорит Ирина, раньше историю куклы создавали дети.

- Вот были советские куклы, их называли "голышами", по сути это пупсы. Этот пупс продавался, у него не было ни имени, ни истории. И дети играли, придумывали, как его зовут, делали ему одежду, фантазировали. А сейчас все придумано за детей, - говорит Ирина.

Почти каждый день к ней домой, в пристрой, где размещена коллекция, приходят посетители. Дети, признается мастерица, часто капризничают, им такие игрушки уже не близки. А вот мамы и бабушки, наоборот, готовы часами изучать коллекцию, ведь когда-то, когда деревья были большими, именно таким куклам они рассказывали сказки.

Фото: Из архива Ирины Кендрали и Натальи Литвак
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