В Мурманске пассажирский автобус столкнулся с самосвалом

В Мурманске пассажирский автобус "ЛиАЗ" столкнулся с самосвалом "КамАЗ", стоявшим под погрузкой во время уборки снега. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгений Шевченко.

Четыре пассажира автобуса пострадали.

- Водитель автобуса не учел дорожные и метеорологические условия, - отметил Евгений Шевченко. - Сначала он столкнулся с "КамАЗом", а затем наехал на рекламный щит.

Водители самосвала и автобуса не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.