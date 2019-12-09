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09.12.2019 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "Орленке" известная актриса станет "звездной вожатой"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во вторник, в преддверии 60-летия Всероссийского детского центра "Орленок" под Туапсе, запускается проект "Звездный вожатый". Первой его участницей станет известная актриса театра и кино, певица и телеведущая Елизавета Арзамасова, сообщил "РГ" директор центра Александр Джеус.

Фото: iStock
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Вместе с напарником, одним из опытных воспитателей, Елизавета проведет день с детским отрядом. "Орлята" вместе со своим звездным вожатым поиграют в игры на знакомство и сплочение, посетят занятия на Аллее мастеров, где ребята будут создавать новогодние подарки, побывают на мастер-классе, на котором узнают секреты профессии гостя, и споют песни в теплом "орлятском" кругу.

Кстати

Елизавета Арзамасова известна широкому зрителю по роли Галины Сергеевны в популярном сериале "Папины дочки". Кроме того, она входит в совет попечителей благотворительного фонда "Старость в радость".

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