В "Орленке" известная актриса станет "звездной вожатой"

Во вторник, в преддверии 60-летия Всероссийского детского центра "Орленок" под Туапсе, запускается проект "Звездный вожатый". Первой его участницей станет известная актриса театра и кино, певица и телеведущая Елизавета Арзамасова, сообщил "РГ" директор центра Александр Джеус.

Вместе с напарником, одним из опытных воспитателей, Елизавета проведет день с детским отрядом. "Орлята" вместе со своим звездным вожатым поиграют в игры на знакомство и сплочение, посетят занятия на Аллее мастеров, где ребята будут создавать новогодние подарки, побывают на мастер-классе, на котором узнают секреты профессии гостя, и споют песни в теплом "орлятском" кругу.

Кстати

Елизавета Арзамасова известна широкому зрителю по роли Галины Сергеевны в популярном сериале "Папины дочки". Кроме того, она входит в совет попечителей благотворительного фонда "Старость в радость".