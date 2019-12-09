На Урале экспертиза доказала причастность врача к смерти роженицы

В Нижних Сергах акушер-гинеколог обвиняется в причинении смерти по осторожности 22-летней девушке.

Напомним, молодая женщина находилась в больнице с 26 по 27 февраля. Роды закончились трагически: ребенок выжил, а маму не смогли спасти. Как сообщает СК РФ по Свердловской области, пациентка умерла от шока, связанного с кровопотерей.

Следователи опросили других медиков, родственников погибшей, изучили медицинскую документацию и должностные инструкции. Экспертиза показала причастность врача к гибели. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

- Судебная медицинская экспертиза подтвердила дефект оказания акушером-гинекологом медпомощи и поставила прямую причинно-следственную связь между этим дефектом и наступлением смерти, - говорится в сообщении пресс-службы.

Возбужденное еще весной уголовное дело закончили расследовать, прокуратура утвердила обвинительное заключение и материалы передали суд, где их уже начали рассматривать.