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09.12.2019 15:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почему жители уральского села Косулино два месяца обходятся без газа

Текст: Екатерина Призова

В одном из домов в селе Косулино Белоярского района Свердловской области люди уже два месяца живут без газа.

Его отключили, напомним, после гибели 25 сентября двух человек: в квартире на первом этаже дома на Ленина нашли тело молодого мужчины, а в квартире этажом выше - тело пенсионерки 1935 года рождения. Оба имели признаки отравления угарным газом. В жилище мужчины следователи обнаружили деформацию гофры газового оборудования, откуда, предположительно, и поступил угарный газ в помещения.

"Газовики провели обследование помещений, всего оборудования и установили практически полное отсутствие тяги в дымоходах квартир, где погибли и пострадали люди. По данному происшествию ведется проверка", - сообщали после происшествия в компании "Газпром газораспределение Екатеринбург".

Фото: Наталья Граф
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Вопрос отключения газа рассматривала дума Белоярского городского округа. По логике, неисправность за это время должно были устранить и снова подключить дом к газу. Однако до сих пор этого не произошло.

"Починить вентиляцию в домах должна управляющая компания, но в сельской управе говорят: встретиться с руководством фирмы никак не получается даже у главы администрации", - передает ОТР.

Не получается добиться конкретных ответов от коммунальщиков и у жителей Косулино.

"Нам удалось дозвониться до сотрудников обслуживающей организации. По телефону они объяснили, что на восстановление системы вентиляции только в одном доме требуется около двух миллионов рублей. Таких денег у фирмы нет, но жители села могут собрать нужные средства самостоятельно либо дождаться, когда в их доме начнется капитальный ремонт. По плану, это будет примерно в 2027 году", - сообщают журналисты телеканала.

А пока газ не подключен, сельчане вынуждены пользоваться электроплитками и обогревателями. Есть опасения, что старая проводка такой нагрузки не выдержит.

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