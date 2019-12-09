Тюменский губернатор и глава "Россети Тюмень" обсудили перспективы сотрудничества

Новости

В Омане найден древнеегипетский амулет - символ власти фараонов 14:33
В Севастополе вандалы разгромили центр реабилитации детей-инвалидов 14:29
Астрономы показали "колыбель" звезд 14:21
В Прикамье осужден водитель, пытавшийся выдать себя за своего близнеца 14:17
Можно ли получить штраф за прогрев двигателя во дворе 14:07
В СФ назвали фальсификацией отчет суда ООН о правах человека в Крыму 14:06
Уральские танкисты уничтожили "террористов" в ночном бою 14:03
На 54-м году жизни умер советский режиссер Заза Урушадзе 13:57
Жителей Самары по ошибке поздравили с 2015 годом 13:56
В Петербурге на территории СКК произошел пожар 13:49
СМИ: Минобороны РФ испытало в космосе спутник-инспектор 13:41
Семашко сообщил о сокращении отрицательного сальдо в торговле с РФ 13:40
Житель Дагестана под видом благотворительности собирал деньги для боевиков 13:38
Взломает любую ПВО: российский "Кинжал" встревожил Польшу 13:32
"Левиафан" Звягинцева вошел в список лучших фильмов десятилетия 13:31
В Подмосковье мужчина убил соседку из окна 13:30
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей 13:30
Певица Валерия рассказала подробности ДТП с ее сыном 13:17
В России предложили приравнять воровство из бюджета к госизмене 13:15
На Алтае экс-борец с коррупцией получил четыре года колонии 13:09
КамАЗ выпустит "убийцу" ГАЗели 13:00
Максим Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД 12:59
Эксперты назвали лучшие фильмы, актеров и актрис года 12:55
Художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов 12:49
Коллекция шотландского виски выставлена на аукцион за 10,5 млн долларов 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 14:05
Проект: В регионах

Тюменский губернатор и глава "Россети Тюмень" обсудили перспективы сотрудничества

Глава Тюменской области Александр Моор и генеральный директор одной из крупнейших электросетевых компаний страны Алексей Солдатенко обсудили предварительные итоги работы энергетиков в 2019 году и перспективы дальнейшего сотрудничества по развитию отрасли в регионе.
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Одно из важнейших направлений деятельности компании "Россети Тюмень" - обеспечение надежности электросетевого хозяйства. В этом году коллектив филиала "Тюменские распределительные сети" снизил уровень аварийности в зоне своей ответственности практически на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На 40% сокращена средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей. Позитивную динамику во многом обеспечила реализованная ремонтная кампания, общий объем расходов на которую по Тюменской области превысил 1,2 млрд рублей. Полезный отпуск электроэнергии по сетям филиала составил 7,8 млрд кВт*ч. К сетям компании в зоне ответственности Тюменских распределительных сетей присоединены более 4300 новых потребителей.

Особое внимание Алексей Солдатенко уделил реализации инвестпрограммы предприятия. В декабре запланирован пуск двух подстанций в областной столице (ПС 110/10 кВ "Молодежная" и ПС 110/10 кВ "Причал"). Новые объекты дадут и новые возможности для развития Тюмени. С вводом "Молодежной", например, будет обеспечено электроснабжение территории, выделенной для многодетных семей. В целом подстанции обеспечат электроснабжение наиболее застраиваемых районов областного центра, в том числе на перспективу, а также ближайших пригородов.

Александр Моор попросил Алексея Солдатенко проанализировать развитие электросетевого хозяйства Тюменского района и усилить работу по его укреплению.

Также на встрече обсудили вопросы синхронизации действий регионального правительства и энергокомпании в целях социально-экономического развития территории. Алексей Солдатенко предложил ряд направлений по развитию Тюмени, в том числе по замене воздушных высоковольтных линий на кабельные, что даст возможность активно развивать инфраструктуру областного центра и использовать территории под объекты социального значения, парки и т.д. Этот и другие вопросы будут отражены в специальном соглашении, которое стороны планируют подписать в 2020 году.

"Россети Тюмень" (АО "Тюменьэнерго") - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

Управление по связям с общественностью АО "Тюменьэнерго"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров посетит США по приглашению Помпео
WADA лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и ЧМ на четыре года
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Российские компании стали готовиться к повышению зарплат
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей