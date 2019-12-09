Тюменский губернатор и глава "Россети Тюмень" обсудили перспективы сотрудничества

Глава Тюменской области Александр Моор и генеральный директор одной из крупнейших электросетевых компаний страны Алексей Солдатенко обсудили предварительные итоги работы энергетиков в 2019 году и перспективы дальнейшего сотрудничества по развитию отрасли в регионе.

Одно из важнейших направлений деятельности компании "Россети Тюмень" - обеспечение надежности электросетевого хозяйства. В этом году коллектив филиала "Тюменские распределительные сети" снизил уровень аварийности в зоне своей ответственности практически на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На 40% сокращена средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей. Позитивную динамику во многом обеспечила реализованная ремонтная кампания, общий объем расходов на которую по Тюменской области превысил 1,2 млрд рублей. Полезный отпуск электроэнергии по сетям филиала составил 7,8 млрд кВт*ч. К сетям компании в зоне ответственности Тюменских распределительных сетей присоединены более 4300 новых потребителей.

Особое внимание Алексей Солдатенко уделил реализации инвестпрограммы предприятия. В декабре запланирован пуск двух подстанций в областной столице (ПС 110/10 кВ "Молодежная" и ПС 110/10 кВ "Причал"). Новые объекты дадут и новые возможности для развития Тюмени. С вводом "Молодежной", например, будет обеспечено электроснабжение территории, выделенной для многодетных семей. В целом подстанции обеспечат электроснабжение наиболее застраиваемых районов областного центра, в том числе на перспективу, а также ближайших пригородов.

Александр Моор попросил Алексея Солдатенко проанализировать развитие электросетевого хозяйства Тюменского района и усилить работу по его укреплению.

Также на встрече обсудили вопросы синхронизации действий регионального правительства и энергокомпании в целях социально-экономического развития территории. Алексей Солдатенко предложил ряд направлений по развитию Тюмени, в том числе по замене воздушных высоковольтных линий на кабельные, что даст возможность активно развивать инфраструктуру областного центра и использовать территории под объекты социального значения, парки и т.д. Этот и другие вопросы будут отражены в специальном соглашении, которое стороны планируют подписать в 2020 году.

"Россети Тюмень" (АО "Тюменьэнерго") - дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

Управление по связям с общественностью АО "Тюменьэнерго"