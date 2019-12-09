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09.12.2019,  
14:03
Текст:  Татьяна Воробьева

Уральские танкисты уничтожили "террористов" в ночном бою

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Военнослужащие танковой дивизий на полигоне в Челябинской области уничтожили бандгруппы условного противника. Такова была легенда ночного учения, которое завершилось сегодня утром, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Минобороны РФ
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Уральские танкисты отработали вождение боевых машин, создание засад и уничтожение "неприятеля", который передвигался на быстроходных пикапах с пулеметами. Все это военные проделали в ночное время суток. При этом танкисты взаимодействовали с расчетами комплексов разведки и управления связью "Стрелец".

"Это позволило создать разведывательно-огневой комплекс и в режиме реального времени на удалении до двух километров корректировать ведение огня танкистами и подразделениями огневой поддержки на БМП-2, которые действуют в передовом разведывательном дозоре и в составе кочующих огневых средств", - пояснили в ЦВО.

Танкисты, используя рельеф местности, зажали в огневое кольцо головные и замыкающие автомобили боевиков и уничтожили их из 125 миллиметровых пушек.

В учениях приняли участие около пяти сотен военнослужащих, было задействовано более ста единиц техники (в том числе - Т-72).

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