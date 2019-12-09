В Екатеринбурге открылась выставка об истории ордена Святого Георгия

Экспозиция, приуроченная к 250-летию ордена Святого Георгия, начала работу в Екатеринбурге в День Героев Отечества. На торжественном открытии побывали совсем юные горожане, воспитанники патриотических объединений, будущие военные и спасатели, а также герои нынешние.

Выставка, в своем роде, уникальна: история ордена Святого Георгия показана через призму военного подвига России. Отличается от других проектов этот и технической стороной - впервые была использована технология мультимедийных выставок.

- От идеи до ее полного воплощения прошло несколько месяцев. Команде пришлось заново изучить историю нашего государства. Только с новой стороны, - признается Дмитрий Калинин, первый заместитель директора Мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история".

Целевая аудитория у экспозиции не ограничена рамками возраста, образования или профессии. Однако нацелена она, во многом, именно на молодежь: интерактивные панели, экраны и даже голограмма ордена в деталях не оставили равнодушными школьников, которые пришли на открытие.

В числе первых маленьких посетителей и десятилетняя Софья. Девочка, несмотря на совсем юный возраст, об истории ордена знает все. И о том, что учрежден он был еще в 1769 году Екатериной второй в годы русско-турецкой войны, и о его дальнейшей судьбе, и даже о том, что получить его можно только за ратные подвиги. А еще Софья хочет вернуться сюда снова - уже в компании друзей и близких, чтобы показать экспонаты и им.

- Если не хранить память о героях, на кого же мы тогда будем равняться? - уверенно заявляет школьница.

Почетный гость выставки - Сергей Воронин, участник первой и второй чеченских войн. Он и сам - герой, удостоенный награды: возглавляя группу из пяти человек, он в течение нескольких часов смог отражать атаки врагов в Дагестанском селе, при этом сохранив разведгруппу без потерь. Пожелание к юному поколению у полковника вооруженных сил только одно: получать медали за открытие космоса, подвиги трудовые, но никак не на войне.

- То, что это новый формат для изучения истории - абсолютно правильно, потому что молодежь уже другая. Щупать экспонаты ей, наверное, не обязательно. Как раз-таки этот интерактив, наполненный содержанием - очень важно. Для ребят это привычный формат, и поэтому я только благодарен организаторам этой выставки за такой подход, - поделился впечатлениями Сергей Воронин.

К слову, посетить выставку все желающие могут до 29 февраля следующего года в Мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история. Свердловская область" по адресу: улица Народной Воли, 49.