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09.12.2019 10:39
Рубрика: Общество

Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох. Таковы итоги декабрьского опроса ВЦИОМ.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Жуков набрал 37 процентов голосов, Шойгу - 19 процентов, а Суворов - 15 процентов. Чуть меньше голосов у героя Отечественной войны 1812 года Михаила Кутузова - 12 процентов, у маршала СССР Константина Рокоссовского - 11 процентов.

Затем идут генералисиммус Иосиф Сталин - 8 процентов, маршал СССР Иван Конев - 5 процентов, генерал Александр Лебедь - 3 процента и Александр Невский - процента.

Однако самыми известными полководцами участники опроса назвали маршала СССР Георгия Жукова - 62 процента, генералиссимуса Александра Суворова - 51 процент, Михаила Кутузова - 42 процента, Константина Рокоссовского - 33 процента и Александра Невского - 30 процентов.

Опрос проводился по телефону 5 декабря, в нем приняли участие 1,6 тысяч россиян старше 18 лет.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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