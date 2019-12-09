Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он напомнил, что в сентябре на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, поступили С-400, которые уже несут боевое дежурство. В ближайшие годы все арктические дивизионы будут оснащены такими комплексами, что позволит прикрыть Заполярье от любых средств воздушного нападения - авиации, крылатых и баллистических ракет, подчеркнул Моисеев.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров во всем диапазоне высот. С-400 уже несколько лет успешно эксплуатируются в Арктике - несут боевое дежурство на Кольском полуострове.