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09.12.2019,  
13:41
Текст:  Николай Грищенко

СМИ: Минобороны РФ испытало в космосе спутник-инспектор

Космические аппараты ВКС России прошли успешные испытания на околоземной орбите.

"В рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Фото: РКК "Энергия"
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В военном ведомстве отметили, что целью эксперимента является оценка технического состояния отечественных спутников. При этом "картинка" и телеметрическая информация с космического аппарата передается на Землю для определения технического состояния "исследуемого спутника". Более подробной информации о прошедших исследованиях военное ведомство не предоставляет.

По версии блога bmpd, запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" со спутником "Космос-2542" от 25 ноября мог быть связан с испытаниями спутника-инспектора "Нивелир". Он способен маневрировать в космическом пространстве и проводить с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников.

Ранее сообщалось, что находящиеся на орбите космические аппараты "Космос-2535" и "Космос-2536" проходят летные испытания. Эти спутники применяются для изучения воздействия, которое оказывают на аппараты российской орбитальной группировки различные искусственные и естественные факторы.

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