Советский напалм: как воевали огнеметные роты РККА

В разгар битвы под Москвой, 9 декабря 1941 года, Главным комитетом обороны СССР издано постановление "О сформировании огнеметных рот". Уже к 25 декабря были созданы 30 подразделений, а к апрелю 1942 года их число достигло 93.

Причиной столь стремительного появления новых частей стала - высокая эффективность в бою советских ранцевых огнеметов РОКС и фугасных - ФОГ. Во время немецкого наступления с 1 по 3 декабря 26-я отдельная рота огнеметчиков под командованием лейтенанта Михаила Сабецкого остановила у деревни Акулово наступление 35 немецких танков и двух батальонов пехоты.

Как писал в "Военно-историческом журнале" генерал-майор Александр Бабушкин, на вооружении красноармейцев находилось 120 фугасных огнеметов ФОГ-1, пулеметы, стрелковое оружие, противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью.

Фугасные огнеметы, созданные в июле 1941 года, представляли собой стационарные 25-литровые баллоны с брандспойтом, через который, под действием пороховых газов, на 80-100 метров выбрасывалась вязкая горючая смесь. Советский напалм, изобретенный в НИИ-6 инженером Ионовым в 1938 году, прекрасно прилипал к металлическим поверхностям и давал большой жар. Температура горения достигала 700-800 градусов по Цельсию.

Вечером первого декабря немецкие танки и пехота вышли на рубеж Акулово-Дютьково. Красноармейцы подпустили врага примерно на 60 метров и одновременно привели в действие 20 фугасных огнеметов. По воспоминаниям участников боя, на линии боевого столкновения, протяжностью свыше 500 метров, образовалась стена огня высотой в два с половиной метра. Кроме того, немецкая пехота подверглась ружейно-пулеметному обстрелу. Позже гитлеровцы несколько раз ходили в атаку, но были отбиты. В общей сложности при обороне Акулово было уничтожено и подбито 35 фашистских танков.

За мужество и героизм 15 бойцов и командиров 26-й отдельной роты удостоились орденов Боевого Красного Знамени. 6 декабря 1941 года в ставку ВГК прибыли начальник химических войск Западного фронта полковник Шальков, начальник химотдела 5-й армии полковник Брегадзе и участник боя лейтенант-взводный Иван Швец. Они доложили Сталину о практике применения огнеметного оружия и зажигательных средств, а через несколько дней вышло постановление о формировании огнеметных рот. В 1943 году они были переформированы в огнеметные батальоны.

Кстати

Командир 26-й огнеметной роты Михаил Сабецкий прошел всю Великую Отечественную войну. В качестве командира 18-го противотанкового огнеметного батальона штурмовал Кенигсберг. Затем служил войсках Белорусского военного округа, окончил военную академию имени Фрунзе. В 1955 году получил воинское звание полковник, а в 1968 году уволен в запас. В гражданской жизни боевой офицер нашел себя в преподавательской работе. 3 октября 1980 года на 61-м году жизни Михаил Сабецкий скончался.