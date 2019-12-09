Закон Республики Тыва от 2 декабря 2019 года № 555-ЗРТ "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва 27 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Тыва (далее - республиканский бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 32 615 454,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 33 311 589,1 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 696 134,3 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 28 381 109,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 30 825 231,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 29 003 750,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 584 836,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 31 505 149,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 300 949,6 тыс. рублей;

4) дефицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 622 641,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 649 917,8 тыс. рублей;

5) источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Доходы республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва и местными бюджетами в Республике Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджеты муниципальных образований Республики Тыва в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить, что в составе республиканского бюджета учитываются поступления доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из федерального бюджета, на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. Установить, что в составе республиканского бюджета учитываются поступления доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из федерального бюджета, на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

5. Средства в валюте Российской Федерации, полученные государственными казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход республиканского бюджета.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета - органов государственной власти Республики Тыва - согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов республиканского бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицита бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта Министерства финансов Республики Тыва без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год в сумме 2 764 162,6 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 2 544 527,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 574 491,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Тыва и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Тыва (муниципальной собственности), софинансирование капитальных вложений которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва), на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 13 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Тыва), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 15 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 17 к настоящему Закону.

7. Установить, что в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет средств республиканского бюджета оказываются государственные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, объемом государственных услуг (работ) и нормативами финансовых затрат (стоимостью) государственных услуг (работ), утвержденными органами исполнительной власти Республики Тыва. Оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Тыва и республиканских государственных учреждений

1. Правительство Республики Тыва не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Республики Тыва и работников государственных казенных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва не принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Тыва

Установить, что бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Тыва в форме капитальных вложений в основные средства государственных учреждений и государственных унитарных предприятий осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов из республиканского бюджета субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными, муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг - предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, - цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателем утверждаются Правительством Республики Тыва.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 и 2022 годы согласно приложению 19 к настоящему Закону:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 1;

2) дотаций на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 2;

3) субсидий бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 3-16;

4) субвенций бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 17-38;

5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 39 и 40.

3. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 и 2022 годы согласно приложению 20 к настоящему Закону:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 1;

2) дотаций на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 2;

3) субсидий бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 3 - 16;

4) субвенций бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 17 - 38;

5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 39 - 40.

4. Предоставить право Правительству Республики Тыва предоставлять иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в случае распределения из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для дальнейшей их передачи бюджетам муниципальных образований.

Статья 9. Особенности распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Тыва

1. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 6,5, критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 716 рублей на одного жителя.

2. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам осуществляется при условии заключения органами местного самоуправления муниципальных образований соглашений с Министерством финансов Республики Тыва о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.

3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные местными бюджетами из республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

4. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с финансовым органом в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

5. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Тыва с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

6. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению средств республиканского бюджета, предоставленных на возвратной основе местным бюджетам, суммы средств, подлежащие перечислению в республиканский бюджет, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются путем обращения взыскания за счет дотаций местному бюджету из республиканского бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

7. Установить, что при использовании не по целевому назначению средств республиканского бюджета, предоставленных на безвозвратной основе местным бюджетам, суммы средств, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Тыва.

8. Правила, устанавливающие общие требования к формирования, предоставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва.

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

9. Установить, что в 2020 году главные распорядители средств республиканского бюджета вправе передать Управлению Федерального казначейства по Республике Тыва полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, в 2020 году в сумме до 600 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме до 600 000,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме до 600 000,0 тыс. рублей для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, и частичного покрытия дефицитов местных бюджетов - на срок до 3 лет.

2. Установить, что обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор (соглашение) о его предоставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, а также частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

5. При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним возникшая задолженность взыскивается в соответствии со статьей 9 настоящего Закона и в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Тыва с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

6. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими соглашениями.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Республики Тыва и государственный внутренний долг Республики Тыва

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Министерство финансов Республики Тыва вправе от имени Республики Тыва осуществлять государственные внутренние заимствования Республики Тыва в объеме, установленном Программой государственных внутренних заимствований Республики Тыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга Республики Тыва, в том числе по государственным гарантиям Республики Тыва на 1 января 2021 года в сумме 2 381 260,1 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 2 256 698 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 2 181 551,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Тыва в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Республики Тыва:

1) в 2020 году в сумме 100 000 тыс. рублей;

2) в 2021 году в сумме 21 238,1 тыс. рублей;

3) в 2022 году в сумме 22 667,9 тыс. рублей.

Статья 12. Предоставление государственных гарантий Республики Тыва в валюте Российской Федерации

Установить, что в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов государственные гарантии Республики Тыва не предоставляются.

Статья 13. Резервный фонд Правительства Республики Тыва

Установить, что в расходной части республиканского бюджета предусматривается резервный фонд Правительства Республики Тыва на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 42 656,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 45 335,9 тыс. рублей.

Статья 14. Дорожный фонд Республики Тыва

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва на 2020 год в сумме 1 771 249,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 836 931,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 887 387 тыс. рублей.

Статья 15. Особенности исполнения республиканского бюджета на 2020 год

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

2. Правительство Республики Тыва вправе в случае отклонения поступлений совокупных доходов в республиканский бюджет против сумм, установленных статьями 1 и 2 настоящего Закона, привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Предоставить в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов Республике Тыва в целях исполнения республиканского бюджета право привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета от имени Республики Тыва предоставить Министерству финансов Республики Тыва.

3. Министерство финансов Республики Тыва вправе с последующим внесением изменений в настоящий Закон:

1) по представлению главных распорядителей средств республиканского бюджета при изменении исходных показателей, используемых для расчета субвенций, вносить изменения в объемы субвенций в пределах общего объема средств, выделяемых местным бюджетам;

2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись в случае распределения бюджетных ассигнований, установленных частью 8 статьи 4 настоящего Закона, между получателями средств республиканского бюджета по решениям, принятым Правительством Республики Тыва.

Статья 16. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



