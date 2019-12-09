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Умер актер, озвучивавший героев "Улицы Сезам"

Новости
    09.12.2019, 16:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский артист озвучки и кукловод, художник и писатель Кэролл Спинни умер 8 декабря в возрасте 85 лет в своем доме в Коннектикуте.

Некролог Спинни опубликован на сайте шоу Маппетов. С уточнением, что в последние годы Кэролл страдал от дистонии.

"Кэролл был артистическим гением, чей добрый и любящий взгляд на мир помог сформироваться "Улице Сезам" с самых ранних ее дней в 1969 году и на протяжении пяти десятилетий. Его гигантский талант и огромное сердце идеально подходили для роли Большой Птицы, которая несла радость поколениям детей и бессчетным фанатам всех возрастов по всему миру. Тогда как милаха Оскар Ворчун давал всем нам благословение пошалить", - сказано.

Друзья и коллеги горестно оплакивают кончину артиста.

Кэролл Спинни родился 26 декабря 1933 года в Уолтеме, Массачусетс. С Джимом Хенсоном, создателем "Маппет-шоу", познакомился в 1962-м.

В 2014 году на экраны вышел документальный фильм "Я - Большая Птица: История Кэролла Спинни".

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