Закон Вологодской области от 6 декабря 2019 года № 4615-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят постановлением Законодательного Собрания области № 389 27 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области (далее - фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 17 487 918,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 256 418,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 208 515,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 17 487 918,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2021 год в сумме 18 537 802,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 292 412,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 221 026,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 19 544 923,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 286 281,2 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 232 962,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2021 год в сумме 18 537 802,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 19 544 923,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета фонда

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета фонда на 2020 год в разрезе основных источников доходов согласно приложению 1 к настоящему закону области, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему закону области.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета фонда

Утвердить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 3 к настоящему закону области;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета фонда согласно приложению 4 к настоящему закону области.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему закону области;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему закону области.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетом фонда

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году бюджетом фонда, согласно приложению 7 к настоящему закону области.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2021 и 2022 годов бюджетом фонда, согласно приложению 8 к настоящему закону области.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году бюджетом фонда, согласно приложению 9 к настоящему закону области.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2021 и 2022 годов бюджетом фонда, согласно приложению 10 к настоящему закону области.

Статья 6. Нормированный страховой запас

1. Установить размер нормированного страхового запаса фонда:

на 2020 год в сумме 1 027 400,2 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 089 044,3 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 147 852,7 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Вологодской области, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам из фонда.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета фонда в 2020 году

Остатки средств по состоянию на 1 января 2020 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направляются фондом в 2020 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета фонда.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников



