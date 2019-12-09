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09.12.2019,  
15:07
Текст:  Антон Валагин

Впечатляющую выставку боевых дронов КНР сняли из космоса

В Сети опубликован спутниковый снимок, запечатлевший масштабную выставку китайских боевых беспилотников на авиабазе Малань на северо-западе страны. Вероятно, принятые на вооружение и перспективные дроны выставлены для показа руководству страны, предполагает bmpd.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Среди попавших в кадр аппаратов есть серийные образцы. Например, самый большой среди китайских БЛА двухфюзеляжный стратегический разведчик Shiendao с 40-метровым крылом. ромбовидный WZ-7 с замкнутым контуром крыла, ударные беспилотники GJ-1, GJ-2 и GJ-11, стелс-дрон Tian Ying.

Как минимум половина представленных аппаратов экспертам неизвестна. Этот факт и количество представленных моделей снискали выставке титул "впечатляющей".

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