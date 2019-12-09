Сейчас в Арктическом регионе идет как активное развитие военной инфраструктуры, так и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой.
Как рассказал в интервью "Красной звезде" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, в 2019 году на вооружение зенитного ракетного полка, который развернут на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400 "Триумф". "Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол", - подчеркнул Моисеев.
Средства ПВО изготавливаются в специальном арктическом варианте и смогут работать даже при температурах ниже -60 градусов. С-400 предназначен для перехвата любых типов воздушных целей во всем диапазоне высот.
По словам вице-адмирала, после создания такого "зонтика" Заполярье будет прикрыто как от авиации, так и от крылатых или баллистических ракет.
Говоря о новых средствах ПВО, которые уже встали на защиту наших арктических рубежей, вице-адмирал рассказал, что на опытно-боевое дежурство в заполярном городке Тикси заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые прикрывают "воздух" над Северным морским путем.
Кроме того, Моисеев напомнил, что недавно на боевое дежурство заступил арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который уже освоили военнослужащие береговых соединений Северного флота.
Также командующий Северным флотом рассказал и о "сухопутном" прикрытии региона.
Так, недавно береговые ракетно-артиллерийские войска Северного флота перевооружились новыми комплексами "Бастион" и "Бал".
Благодаря перевооружению арктические танкисты отдельной мотострелковой бригады уже перешли на боевые машины Т-80БВМ, которые благодаря своим конструктивным особенностям наиболее приспособлены к суровым условиям Заполярья.