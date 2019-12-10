Московские спасатели перешли на усиленный режим работы

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с замерзанием водоемов перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

"В круглосуточном режиме на 24 поисково-спасательных станциях работают 75 спасателей. Ежесуточно они проводят 160 патрулирований по береговой линии на плавсредствах", - сказал Бирюков.

По его словам, за прошедшую неделю московские спасатели провели более 550 профилактических бесед с отдыхающими и рыбаками и около 300 занятий со школьниками.

В этом году на поисково-спасательных станциях "Серебряный бор", "Мещерская" и "Пансионат" (Зеленоград) помогают следить за обстановкой современные камеры видеонаблюдения. Благодаря их работе предотвращено несколько несчастных случаев, связанных с нахождением у воды детей без наблюдения взрослых.

В арсенале спасателей есть и беспилотные летательные аппараты, которые при необходимости могут сбросить терпящим бедствие самонадувающийся спасательный жилет.