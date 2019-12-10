Москвичи смогут сообщать о дворах с "закладками" на портале "Наш город"

На портале "Наш город" появится новая вкладка, где москвичи смогут оставлять жалобы на аптеки, которые незаконно продают сильнодействующие вещества, а также сообщать о дворах с "закладками". Такую идею поддержали участники круглого стола "Лечат или калечат: как бороться с незаконной продажей лекарственных средств в московских аптеках", который прошел в Мосгордуме.

"Мы сегодня договорились с порталом "Наш город" о создании отдельной вкладки для того, чтобы москвичи могли жаловаться и сигнализировать о проблемах, которые появляются с аптеками, продающих сильнодействующие препараты и становятся точками притяжения наркоманов в разных районах", - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Проблем с созданием новой вкладки не будет, отметила представитель портала "Наш город" Елена Любочка. "У нас уже есть на портале проблемная тема - превышение стоимости лекарств. Сигнал от жителей поступает нам на портал, после чего коллеги из депздрава проверяют аптеки. Мы готовы проработать возможность открыть еще одну важную тему, и настроить переадресацию в столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, который мог бы заняться ее администрированием", - сказала она.

По словам Кирилла Щитова, департамент региональной безопасности мог бы синхронизировать эти данные с картой криминогенной обстановки Москвы. "Мы сможем видеть целиком всю картину, где находятся точки, полагаясь не просто на результаты выборочных рейдов, а полагаясь на возможность обработки большого массива данных", - говорит он.

Дать москвичам возможность сообщать на портале "Наш город" еще и о дворах и местах, где прячут "закладки" с наркотиками, предложила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. "Такие места должны мониториться в режиме онлайн, и информация - тут же передавалась в ГУВД по всем каналам", - сказала Стебенкова.