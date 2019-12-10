Под Воронежем пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Пять человек погибли, двое ранены в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком и легковым автомобилем на востоке Воронежской области.

Авария произошла в 11.30 на 622 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий" у райцентра Борисоглебск. По предварительной информации, микроавтобус Peugeot Boxer c пассажирами, следовавший из Волгограда в Москву, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Mercedes. После удара микроавтобус врезался в ВАЗ-2110.

В результате столкновения погибли пять человек: водитель и четверо пассажиров Peugeot. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель ВАЗа доставлены в больницу.

- Детей среди пострадавших нет, - сообщили "РГ" в ГУ МВД по Воронежской области.