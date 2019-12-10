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10.12.2019 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курске более 20 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Текст: Анна Скрипка (Курск)

В Курске из-за коммунальной аварии без горячей воды и тепла остались более 20 тысяч человек. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о ремонтно-восстановительных работах на участке в Северо-Западном микрорайоне Центрального округа Курска поступило утром. В настоящее время в зону отключения от тепла попадают 159 многоквартирных домов, школа и три детских сада.

В Курске ищут новых поставщиков тепла

В администрации области создан штаб, который координирует работу всех служб. Там сообщили, что зафиксировано два прорыва трубопровода: в районе улицы 50 лет Октября и пересечения Студенческой и Хрущева.

Как отметил замглавы региона Алексей Смирнов, сейчас контролируется снижение температуры в квартирах.

- При необходимости МЧС обеспечит электрическими обогревателями всех нуждающихся, - сказал он. - Соцслужбы задействованы, обзванивают маломобильных граждан.

В ГУ МЧС добавили, что сейчас в областном центре температура воздуха +1, по прогнозу, днем будет до 5 градусов тепла, ветер юго-западный 5 метров в секунду.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск Перезимовать
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