В Курске более 20 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

В Курске из-за коммунальной аварии без горячей воды и тепла остались более 20 тысяч человек. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о ремонтно-восстановительных работах на участке в Северо-Западном микрорайоне Центрального округа Курска поступило утром. В настоящее время в зону отключения от тепла попадают 159 многоквартирных домов, школа и три детских сада.

В администрации области создан штаб, который координирует работу всех служб. Там сообщили, что зафиксировано два прорыва трубопровода: в районе улицы 50 лет Октября и пересечения Студенческой и Хрущева.

Как отметил замглавы региона Алексей Смирнов, сейчас контролируется снижение температуры в квартирах.

- При необходимости МЧС обеспечит электрическими обогревателями всех нуждающихся, - сказал он. - Соцслужбы задействованы, обзванивают маломобильных граждан.

В ГУ МЧС добавили, что сейчас в областном центре температура воздуха +1, по прогнозу, днем будет до 5 градусов тепла, ветер юго-западный 5 метров в секунду.