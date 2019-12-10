Во Владивостоке при ремонте дорог похитили 17 миллионов рублей

Мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня, выделенных на нацпроект "Безопасные и качественные дороги", выявлено в администрации Владивостока. Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС. Источник сообщил агентству, что чиновники принимали дороги, отремонтированные ненадлежащим образом.

По предварительной версии, хищение организовано представителями коммерческих структур, занятыми в исполнении госконтрактов по строительству дорог. Вскрыта и система откатов чиновникам администрации.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Прошли обыски в мэрии, в офисах компаний, занятых ремонтом дорог, а также в домах должностных лиц администрации города. В мэрии агентству подтвердили факт изъятия правоохранительными органами документов по делу о мошенничестве.

Справка "РГ"

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 миллиардов рублей.