В Дагестане 75 тысяч человек остались без света

Без электроснабжения осталась часть населения Левашинского, Акушинского и Сергокалинского районов Дагестана - всего около 75 тысяч человек.

Как сообщает Минэнерго России, мощность отключенных потребителей - 50 МВт. В 12:41 по московскому времени сработала блокировка работающей в тупиковом режиме воздушная линия "Гергебиль - Цудахар".

Причина ЧП выясняется. Обесточены подстанции "Цудахар", "Леваши", "Акуша" и "Сергокала".

Температура наружного воздуха составляет семь градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.