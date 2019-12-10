В Пятигорске более 100 тыс человек остались без воды из-за аварии

В столице Северо-Кавказского федерального округа Пятигорске утром во вторник без воды осталась большая часть населения. По данным "Ставрополькрайводоканала", в Предгорном районе Ставропольского края произошел прорыв Кубанского водовода.

"Подача питьевой воды временно прекращена 10 декабря в городе-курорте Пятигорск в связи с ремонтными работами на водоводе № 56 диаметром 1000 миллиметров", - отмечается в сообщении, помещенном на официальном сайте водоканала.

Без воды также осталось множество социальных объектов - две больницы, 15 школ и 12 детских садов. Также подача воды прекратилась в администрации города.

Временно прекращена подача водоснабжения в следующих районах города Пятигорска - микрорайонах Ромашка, Центр, Новопятигорск, Скачки, поселках Новом, Южном, Нижнеподкумском, Среднеподкумском, на хуторе Садовом и в станице Константиновской. Общее население этих районов превышает сто тысяч человек.

Сейчас на месте аварии работает бригада ремонтников, к 16 часам проблему обещают устранить. Пока что подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, в первую очередь на социальные объекты.