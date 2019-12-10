Петербургских полицейских обвинили в избиении подростка

Двум петербургским полицейским предъявление обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Обвиняемые работали водителями в Отдельной роте патрульно-постовой службы полиции ОМВД РФ по Колпинскому району Петербурга.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 мая 2019 года в 80-м отделе полиции, который расположен на улице Ижорского батальона. Объектом агрессии полицейских стал 17-летний петербуржец, задержанный за административное правонарушение. По данным следствия, обвиняемые избили подростка, когда тот лежал на полу в наручниках. Один из них орудовал резиновой дубинкой, другой наносил удары ногами и руками по голове и телу юноши. В результате у несовершеннолетнего зафиксированы множественные телесные повреждения.

Одного из задержанных полицейских отпустили под подписку о невыезде, другого, вероятно, арестуют - этот вопрос сейчас решается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что наказание по вменяемой статье (пункт "а" часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ) предполагает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.