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10.12.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области после гибели младенца завели уголовное дело

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Суровикинские следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти 11-месячного мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

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По версии следствия, действия матери малыша квалифицируются как "причинение смерти по неосторожности".

Тело ребенка нашли 8 декабря на улице у одного из домов города Суровикино. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате переохлаждения.

На допросе мать погибшего рассказала, что накануне трагедии она в компании двух своих приятелей употребляла спиртные напитки. Гостей она проводила уже около шести часов утра. Женщина утверждает, что все это время ее сын находился в доме. Однако спустя несколько часов, когда она проснулась, мать обнаружила мальчика на улице. К тому моменту он уже был мертв.

Семья, в которой рос малолетний, характеризуется посредственно. Со слов соседей, 25-летнюю мать неоднократно видели пьяной. На иждивении у нее находились еще две дочери в возрасте трех и семи лет. Девочек изъяли и поместили в лечебное учреждение. Их состояние медики оценивают удовлетворительно.

Органам следствия еще предстоит дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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