Грозный "Папаша": как ППШ стал эталоном простоты

21 декабря 1940 года на вооружение был официально принят пистолет-пулемет системы Шпагина. Он завоевал высокую популярность среди военных во Второй мировой войне и заслуженно стал символом советского солдата-победителя.

Секрет успеха ППШ-41 заключается в его простоте, высокой скорострельности, плотности огня и точности. Конструктору Георгию Шпагину удалось создать максимально упрощенную и дешевую схему. Для пистолета-пулемета требовалось всего 87 деталей, большинство которых штамповалось, а на сборку требовалось всего лишь 5,6 станко-часов. Для сравнения, на изготовление ППД требовалось 95 деталей и 25,3 станко-часов. Кроме того, для ППШ не требовалось создавать отдельный патрон. Дисковый магазин вмещал 71 патрон калибра 7,62х25 мм от пистолета ТТ. Рожковый магазин вмещал вдвое меньше - 35 патронов, но его было проще снаряжать.

"Живучесть сконструированного Шпагиным образца была проверена 30 000 выстрелов, после чего ПП показал удовлетворительную кучность стрельбы и исправное состояние деталей", - писал в книге "История советского стрелкового оружия" Давид Болотин.

Скорострельность стрельбы ППШ - 900 выстрелов в минуту, а его немецкий конкурент MP-40 производил около 500 выстрелов в минуту. Именно поэтому дивизии СС не считали зазорным вооружаться трофейными ППШ и даже переделывали советские ППШ под немецкий пистолетный 9x19 мм патрон. За высокий темп стрельбы ППШ даже получил у немцев и финнов прозвище "пожиратель патронов". Впрочем, советские солдаты и партизаны называли его более уважительно - "Папаша". Давид Болотин считает, что собственное имя ППШ получил благодаря своей неказистости: "В глаза бросалось грубое исполнение, вездесущая неаккуратность стыков и неаккуратность заделки швов. При встряхивании слышался стук частей через большие допуски на размеры деталей".

Имелись и другие недостатки. ПП получился несколько громоздким, а магазины барабанного типа требовалось подгонять индивидуально и заряжать до боя. "Боялся" ППШ пыли и грязи, и потому как рассказывают ветераны, на пехотном марше его часто прятали под плащ-палатками.

Тем не менее высокая скорострельность и плотность огня с лихвой перекрывали все недостатки. Именно с их помощью отряды МГБ получили преимущество в боях с бандеровцами и прибалтийскими лесными братьями. Два ППШ создавали буквально стену огня и не позволяли противникам даже поднять головы. Поэтому ППШ различных модификаций состояли на вооружении в 21 армии мира, а точное количество выпущенных "Папаш" неизвестно.