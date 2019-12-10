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10.12.2019 01:15
Рубрика: В мире

США временно перебросят в Европу 20 тысяч военнослужащих

Фото: AP Photo/Darko Bandic Фото: AP Photo/Darko Bandic
Фото: AP Photo/Darko Bandic

Соединенные Штаты перебросят в Европу 20 тысяч военных, которые примут участие в ряде учений. Об этом заявил бригадный генерал Шон Барнаби, отметив, что переброска сил будет проведена в феврале-апреле 2020 года.

Фото: AP Photo/Justin Lynch
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Американские военнослужащие будут распределены по европейским странам, где примут участие в таких учениях, как "Быстрый ответ", "Удар клинка", "Дух союзничества", "Динамичный фронт", а также самых масштабных - "Защитник Европы 2020", в которых примут участие около 37 тысяч военных из разных стран, сообщает РИА Новости.

По словам генерала, все эти тренировки не направлены против какой-либо страны. Они будут сосредоточены на "стратегической готовности", а цель - отработка взаимодействия и логистики на разных уровнях. Американские военные отправятся в Европу из портов четырех штатов и прибудут в шесть европейских стран, откуда разными видами транспорта будут доставлены к местам проведения учений.

"Это самое крупное размещение военных США в Европе за последние 25 лет", - заявил генерал, подчеркнув, что после окончания всех мероприятий американские военные вернутся к местам дислоцирования в США.

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