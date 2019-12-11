Смокинг - главное действующее лицо торжественного дресс-кода black tie. Он преображает мужчину, делая его внешность безупречной. А как иначе? Ведь смокинг, будучи вечерней одеждой, требует обязательных дополнений в виде бабочки, отличной хлопковой сорочки, хорошо сидящих брюк и щегольского платочка в нагрудном кармане. В компании Stefano Ricci о смокингах знают практически все - и шьют их с учетом современных реалий и образа жизни нынешних клиентов.

Фото: Stefano Ricci

Торжественный дресс-код

Дресс-коды, как ни странно сегодня об этом говорить, были придуманы в свое время для облегчения официальной и протокольной жизни. Бесконечные приемы, визиты и торжественные поводы требовали каких-то ясных и легко выполнимых правил. Этим занялись педантичные англичане-аристократы, проводя досуг в своих джентльменских клубах. Забавно, что само слово "смокинг" пришло тоже оттуда: так называли пиджак, который надевали, куря сигару - ее пепел, как считалось, легко стряхивался с шелкового или атласного воротника-шальки (в то время как основной тканью пиджака была шерсть). Эта деталь до сих пор остается одной из самых важных в фасоне смокинга. Затем каким-то чудесным образом мало-помалу из одежды для досуга смокинг превратился практически в самый торжественный и официальный фасон (сегодня выше него в иерархии только фрак с длинными фалдами), стал основой дресс-кода black tie и потребовал дополнений в виде сорочки, жилета, бабочки, кушака, брюк с лампасами и черных лаковых туфель.

Фото: Stefano Ricci

Итальянское каприччио

Однако итальянцы не были бы итальянцами, если бы не внесли в эти строгие правила немного своей яркости, необязательности, непосредственности и желания щегольнуть. Если мы посмотрим на современные смокинги от Stefano Ricci, то увидим, что расцветки предлагаются совершено "артистические", креативные, а классический фасон претерпел метаморфозы.

Такие смокинги обращают на себя внимание смелым рисунком и атласной отделкой. Они могут быть выполнены не только из тонкой шерсти, но и из ценного шелка ручной работы, изготовленного на старейшей флорентийской шелкоткацкой фабрике Antico Setificio Fiorentino. Лацканы с острым углом, атласный кант, застежка на одну пуговицу, при этом пуговица будет тканевая - вот характерные черты смокингов Stefano Ricci.

Фото: Stefano Ricci

Важнейшим отражением стремления Stefano Ricci ко всему новому и современному стало создание детской линии - коллекции SR Junior, рассчитанной на мальчиков и подростков в возрасте от 4 до 16 лет. Вернее, в такой одежде их невозможно назвать мальчиками - этот внешний вид, кажется, требует обращения исключительно "молодой человек". И, судя по выражению лиц, этот бренд явно нравится молодому поколению.