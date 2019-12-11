К сезону праздников бренд Salvatore Ferragamo выпустил коллекцию Ferragamo Holiday, вдохновленную темой гламура в Голливуде.

В нее вошли женские и мужские вещи для отдыха, работы (как это ни удивительно) и для вечерних выходов. Одежда в монохромной палитре эффектно контрастирует с яркими аксессуарами, выступающими в роли цветового акцента. В женской коллекции представлены вещи в коже и шелке чернильных оттенков, с блеском камней и серебристыми бликами. Минималистичный дизайн с застежкой Gancini делает цветные жесткие сумки с декоративным воплощением стиля и практичности. На вечер подойдет стеганая сумка с ремешком через плечо, вышитая пайетками.