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24.12.2019 / 10:10
Стиль
№ 8039

Тема гламура: выпущена коллекция Ferragamo Holiday, вдохновленная классическим Голливудом

Сумки из коллекции Ferragamo Holiday.
Сумки из коллекции Ferragamo Holiday.

К сезону праздников бренд Salvatore Ferragamo выпустил коллекцию Ferragamo Holiday, вдохновленную темой гламура в Голливуде.

В нее вошли женские и мужские вещи для отдыха, работы (как это ни удивительно) и для вечерних выходов. Одежда в монохромной палитре эффектно контрастирует с яркими аксессуарами, выступающими в роли цветового акцента. В женской коллекции представлены вещи в коже и шелке чернильных оттенков, с блеском камней и серебристыми бликами. Минималистичный дизайн с застежкой Gancini делает цветные жесткие сумки с декоративным воплощением стиля и практичности. На вечер подойдет стеганая сумка с ремешком через плечо, вышитая пайетками.

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