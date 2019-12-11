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11.12.2019 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские Оренбуржья передали зоопаркам 4000 контрабандных черепах

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Среднеазиатские сухопутные черепахи, изъятые в октябре у контрабандистов полицией Оренбургской области, переданы членам Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Рыночная стоимость обнаруженной в гараже партии краснокнижных рептилий вида Testudo составляет порядка девяти миллионов рублей.

Как сообщили в УМВД по региону, черепахи переданы в собственность Южного парка птиц Малинки Ростовской области и ООО "Аквариальный комплекс Аква Лого". Напомним, более 4000 рептилий, незаконно ввезенных из Казахстана, были обнаружены в одном из гаражей Оренбурга.

Фото: iStock
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- Рыночная стоимость составила 8 896 000 рублей. Этот вид охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, занесен в Международную Красную книгу и является стратегически важным ресурсом, - уточнили в полиции.

Более двух месяцев черепахи временно размещались в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Тем временем руководство областного УМВД обратилось в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с вопросом о дальнейшей судьбе рептилий.

Животные были переданы двум организациям - членам СОЗАР. По словам директора по науке Южного парка птиц Малинки Ростовской области Николая Усика, черепах разместят в нескольких зоопарках для возможного лечения и дальнейшей реабилитации.

По подозрению в контрабанде стратегически важных ресурсов задержаны гражданка одного из государств Средней Азии и житель Саракташского района Оренбуржья. Подозреваемая арестована, второй задержанный находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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