Следователи установят причины хлопка на заводе в Пензе

В среду СУ СК по Железнодорожному району Пензы инициировал проверку по факту получения травм двумя сотрудниками металлургического предприятия, которые пострадали на производстве. Проверочные мероприятия проводятся в рамках статьи 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как установили следователи, ЧП произошло в ночное время. Двое завальщиков металлургического предприятия, расположенного на улице Лесной в Пензе, загружали спрессованный алюминий в роторную печь, предназначенную для плавления. В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок. В результате два человека, находившиеся в непосредственной близости от оборудования, получили телесные повреждения. Они госпитализированы.

Возгорания не произошло. Других пострадавших нет.

Следователям предстоит установить лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии. По результатам проверки будет принято решение.