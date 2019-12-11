В Пензе рабочие пострадали при хлопке на металлургическом заводе

В среду утром стало известно о ЧП, произошедшем в литейном цехе металлургического предприятия на улице Лесной в Пензе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия произошел хлопок в печи без последующего горения. Травмы получили два работника предприятия.

- Здание бетонное площадью около тысячи квадратных метров, кровля металлическая. Конструкции здания не пострадали, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

На место выезжал один пожарный расчет. Причины аварии устанавливаются.