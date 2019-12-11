В Перми суд запретил эксплуатацию здания, где жил брат императора

Пермский краевой суд подтвердил решение Ленинского районного суда города Перми о прекращении эксплуатации исторического здания в центре краевой столицы, в котором в 1918 году проживал сосланный в уездный город брат российского императора, великий князь Михаил Александрович Романов.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, предписание о прекращении эксплуатации здания на улице Сибирской, 5, которое использовалось как жилой дом для сотрудников "Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского", ранее было выдано Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Причиной запрета стало аварийное техническое состояние здания, представлявшее угрозу для жизни и здоровья граждан. В дальнейшем запрет надзорного ведомства подтвердил Ленинский районный суд города Перми, а за ним и Пермский краевой суд.