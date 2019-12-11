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11.12.2019 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье иностранец сбил сотрудника ГИБДД и скрылся

Текст: Алексей Трапезников

В Пермском крае региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Причиной послужил инцидент, который произошел в деревне Савино Пермского края, в котором пострадал сотрудник полиции.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как пояснили в ГУ СК России по Пермскому краю, 33-летнего гражданина иностранного государства, управлявшего транспортным средством, для проверки документов попытался остановить инспектор ГИБДД. Но водитель не подчинился законным требованиям сотрудника полиции, умышленно совершил наезд на него, после чего скрылся с места преступления. Инспектор в результате инцидента получил травму ноги.

Чуть позже иностранный гражданин был задержан. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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