Начальник службы гражданской защиты Удмуртии арестован за взятку

В Ижевске арестовали начальника Cлужбы гражданской защиты Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По информации силовиков, 50-летний чиновник не раз получал от своих подчиненных взятки. Общая сумма составила более 150 тысяч рублей. При получении очередной взятки в 45 тысяч рублей мужчину задержали сотрудники ФСБ.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России "Получение взятки в крупном размере".

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и все эпизоды получения взяток. Уже проведены обыски по месту жительства, допрашиваются сотрудники Службы гражданской защиты.

За совершенное преступление чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.