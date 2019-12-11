В Краснодаре посетитель расстрелял охранника ночного клуба

В Краснодаре в отношении приезжего возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство охранника одного из ночных клубов, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По предварительной информации, в ночь на 9 декабря нынешнего года 29-летний охранник ночного клуба отказался пускать в увеселительное заведение 28-летнего мужчину из-за того, что ранее он нарушал там порядок. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого гость пять раз выстрелил в голову и тело оппоненту из травматического пистолета.

Пострадавшего удалось спасти благодаря очевидцам, оперативно вызвавшим "скорую помощь". Угрозы жизни мужчины нет.

Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас с ним работает следователь, продолжается расследование уголовного дела, назначена судебно-медицинская экспертиза.