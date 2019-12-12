Глава МЧС обвинил Росгидромет в последствиях наводнения в Иркутской области

Ответственность за первоначальные просчеты во время наводнения в Тулуне и Нижнеудинске, приведшему к гибели 26 человек, лежит на Гидромете. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По его словам, именно неверный прогноз сказался на том, что МЧС неверно оценила масштаб грядущей катастрофы.

"Если говорить о природных стихиях, то на первом месте прогноз Росгидромета. Он собирает информацию о природных явлениях и на него возложена обязанность заблаговременно информировать МЧС", - сказал Зиничев, чьи слова приводит "Комсомольская правда".

"Первые прогнозные данные были достаточно поверхностные. Мы изначально предполагали, что возможен подъем воды в реках за счет переувлажнения почвы, за счет осадков, но была ошибка в прогнозе объема осадков. Количество выпавших (осадков) отличалось от предполагавшихся в три раза", - добавил он.

Министр отметил, что МЧС сделало для себя выводы, и во время последовавших затем наводнений на Дальнем Востоке обратилась за прогнозами к международным метеослужбам, и это помогло избежать катастрофы.

"Мы извлекли урок из событий в Тулуне и в этот раз использовали данные и прогноз не только Росгидромета, а обратились еще и к информации международных гидрометеослужб. Руководители Хабаровского края и Амурской области задачу отработали так, как надо. И в этом регионе катастрофы удалось избежать", - заявил Зиничев.

Глава ведомства вспомнил, что узнал о спасенном из-под завалов в Магнитогорске мальчике Ване Фокине от президента РФ Владимира Путина, которому незадолго до этого доложил, что выживших, скорее всего, не будет. По его словам, прямо над тем самым местом, где нашли выжившего мальчика, все стены обрушились кроме одной, на которой висела икона.

"Один из волонтеров, который помогал нам на площадке, оказался священнослужителем. Он обратил внимание на уцелевшую икону, висевшую на поврежденной стене практически над тем местом, где нашли ребенка. Это была икона Богородицы "Семистрельная", как принято считать в народе, ограждающая от всякого зла, "дарующая благодать и смягчающая сердца", - поведал Зиничев.

При этом сам министр признался, что в чудеса, гадалок и эстрасенсов не верит, но учитывает эти факторы в работе своего ведомства.

"У меня самого нет предубеждений и суеверий. Но когда это касается других людей. Магнитогорск, поздний вечер. Приходит кто-то из местной администрации и говорит, что в городе есть экстрасенс, который предсказывает победы спортивным командам. По словам экстрасенса, в 23 часа может обрушиться стена здания. Не веря в это, без трех минут одиннадцать я даю команду покинуть площадку. Ну так, на всякий случай. Для спокойствия спасателей", - рассказал он.

Зиничев также дал оценку, хоть и непрямую, деятельности своего предшественника. Не секрет, что перед отставкой предыдущего главы МЧС Владимира Пучкова очень сильно критиковали, особенно на телевидении. Всем памятны большие передачи-расследования Никиты Михалкова и публикации в газетах, где чуть ли не напрямую утверждалось, что ведомство разваливается.

Однако действующий министр высоко оценил хозяйство, которое ему досталось от предшественника. Отвечая на вопрос, не сложно ли ему было во время назначения, Зиничев заявил, что однозначно нет. "Существующая система реагирования на ЧС хорошо структурирована и работоспособна, это подтвердили и наши действия в условиях природных и техногенных аварий последних лет", - подчеркнул он.