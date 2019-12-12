Можно иронизировать или принимать всерьез, но одним из лучших подарков женщине остаются ювелирные украшения. Драгоценные камни в драгоценных оправах - все это в самых разных пропорциях, стилях и дизайнах непременно оказывается милым тому или иному сердцу. К Новому году ювелирные компании традиционно выпускают рождественские коллекции, в дополнение к сезонным. И у тех, кто любит делать или получать такие подарки, появляются новые варианты выбора.

Длинные серьги и шандельеры

Самый торжественный вид ювелирных украшений - парадное колье - постепенно уходит в прошлое, к большому сожалению ценителей высокого ювелирного искусства. Колье слишком обязывает и не соответствует динамике современной жизни.

Место главного украшения "на выход" заняли длинные серьги и похожие на фигурные люстры серьги-шандельеры ("канделябры"). Они выполняют, по сути, аналогичную роль: привлекают внимание к овалу лица и длине шеи, магически покачиваются и мерцают при каждом шаге и в силу своей величины способны продемонстрировать благосостояние владелицы. Как и колье, такие серьги требуют высокой прически.

Коктейльные кольца

Смысл коктейльного кольца в том, что оно может не только дополнить, но и заменить собой любой торжественный наряд. Не случайно самый современный способ носить такие кольца - это сочетать их с джинсами, лаконичной сорочкой в мужском стиле или минималистичным платьем без лишних деталей.

Впрочем, можно их надевать и традиционно с коктейльным платьем. Поскольку такое кольцо - главный акцент образа, оно обязательно крупное, можно даже сказать избыточное, и никогда не ограничивается одним камнем.

Браслеты

Браслетам в нашем климате не слишком везет: поскольку три четверти года мы носим одежду с длинным рукавом, такой изящный аксессуар остается практически невостребованным.

Но если есть возможность оголить запястье и украсить его тонкой цепочкой или же массивным браслетом-каффом, не пренебрегайте этим: кисти рук традиционно привлекают мужские взгляды и, находясь в постоянном движении, производят гипнотическое воздействие.

Розовое и желтое золото

Хотя самым модным цветом золота по-прежнему остается белый, зимой растет спрос на более теплые оттенки, сочетающиеся с цветом кожи. Розовое золото уже давно стало привычным, а в последнее время в европейских коллекциях все чаще появляется золото желтое. Возможно, это связано с его популярностью в 1950-е годы и нынешним винтажным трендом.

Крупный цветной камень

Собственно, любое классическое ювелирное украшение строится вокруг центрального камня. Несмотря на дополнительные элементы дизайна, такой камень воспринимается как главный и единственный. Его цвет выбирают в соответствии с внутренним желанием, геммологической символикой или фенотипом владелицы.

Бриллианты

Они были и остаются "лучшими друзьями девушек". Камни, которые вне моды и времени и в то же время всегда в их фокусе. Крупные солитеры или брошенные мелкой россыпью в паве, белые и желтые, багетные, грушевидные, "маркизы" и "принцессы" - бриллианты идут всем.

Жемчуг

Хотя, строго говоря, жемчуг не считается камнем, он входит в перечень традиционных драгоценностей. Сегодня уже нет смысла обсуждать, настоящий в украшении жемчуг или искусственный - он практически весь настоящий, но культивированный. Отсюда такая безупречная форма, цвет и блеск.

Современные формы

Те, кому немного наскучила ювелирная классика, наверняка обратят внимание на экспериментальные направления в этой сфере: нестандартные огранки, ломаные формы, многослойность, эмали и сочетание ранее несочетаемых материалов.