В Калуге произошел пожар на шинном заводе Continental

На калужском заводе автокомпонентов компании Continental произошло возгорание в цехе вулканизации. Пожар ликвидирован, никто не пострадал, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Константин Прошин.

Сообщение о возгорании на заводе по производству шин в индустриальном парке "Росва" поступило в 11:56. По прибытии в 12:07 пожарные фиксировали сильное задымление, и пожару был присвоен второй номер.

В 12:13 возгорание было ликвидировано. Эвакуацию сотрудников на предприятии организовали своими силами, все работники покинули помещение до прибытия пожарных.

- Второй ранг пожара не подтвердился,- уточнил Константин Прошин.

Как оказалось, загорелась вентиляционная установка. В настоящее время все работы на объекте завершены. Уточняются нанесенный ущерб и причины возгорания.