В Тульской области закрыли сеть игорных заведений

В Тульской области обнаружили сеть игорных клубов, работавших под вывесками букмекерских контор. Операция по ликвидации противозаконных заведений проводилась совместно сотрудниками управлений СКР и ФСБ по региону, сообщает сайт тульского СУ СК.

Сеть игорных клубов работала на территории Тульской области под видом букмекерских контор ООО "Бильдербергская группа". При этом использовались фирменные наименования заведений. Только в областном центре было обнаружено более десяти помещений, в которых незаконно проводились азартные игры.

В настоящее время игорное оборудование изымается, в помещениях идут обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр" (часть 2 статьи 171.2 УК РФ).