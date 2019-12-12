В Приамурье младенец погиб из-за сухой смеси

В городе Зея Амурской области четырехмесячная девочка погибла из-за того, что 24-летняя мать постоянно кормила ее сухой смесью, изготовленной на основе воды. В отношении женщины возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Младенец с рождения находился на искусственном вскармливании. Малышка должна была питаться специальной детской смесью, содержащей достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и других веществ, необходимых для ее полноценного роста и развития. Молодая мать знала об этом, но проигнорировала требования и использовала для кормления ребенка не предназначенные грудничкам продукты. Это привело к образованию патологий внутренних органов, а потом и к смерти девочки.

"В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном", - сообщили в пресс-службе СУ СК Приамурья.

По уголовному делу уже утвердили обвинительное заключение. В ближайшее время его направят в суд.