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12.12.2019 20:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кормой на дно

В Приморье затонула списанная подлодка
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8040)
На заводе "Аскона" решают, что делать с дизельной подлодкой Б-260 "Чита", накануне частично затонувшей в Японском море по пути из Владивостока в порт Находка. Выведенную из состава Тихоокеанского флота еще шесть лет назад, эту субмарину военные в ноябре передали новому собственнику, и тот организовал ее буксировку на утилизацию.

Беда случилась в ночь со среды на четверг в 6 милях от залива Восток. По невыясненной пока причине лодка, которую тянул в Находку буксир "Лазурит", потеряла плавучесть и ушла кормой под воду до самого дна - глубина моря в том месте достигает 47 метров. Нос 72-метровой субмарины при этом остался на поверхности. Экипаж, топливо и вооружение на ее борту отсутствовали. Буксир вовремя "отцепился". Поэтому никакой угрозы для людей, судоходства или экологии это ЧП, в общем-то, не представляет. Что подтвердили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта и пресс-службе Тихоокеанского флота.

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Но оставлять полузатопленную лодку без контроля нельзя. Мало ли кто на нее может наткнуться до того, как субмарина полностью опустится на дно. Такое может случиться как в ближайшие часы, так и спустя какое-то время. По данным, полученным "Интерфаксом" от информированного источника, владельцы списанной субмарины за помощью в ее подъеме пока ни к кому не обращались. "Подготовка судоподъемной операции потребует времени. Подъем не произойдет в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства. И добавил, что экстренные меры могут потребоваться, если только Б-260 продолжит опускаться на дно.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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