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12.12.2019 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Незрячую уфимку отказались обслужить в фаст-фуде из-за собаки-поводыря

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Незрячую уфимку Ксению Минелбаеву выпроводили из торговой точки по продаже шаурмы, вызвав вневедомственную охрану.

Практически ежедневно она заходит в одну из торговых точек в Калининском районе Уфы, чтобы купить там шаурмы. И ранее проблем у нее не возникало, все продавцы привыкли к тому, что незрячая женщина приходит к ним в сопровождении собаки-поводыря. Однако в этот раз, вероятно, сменился персонал, и мужчина, стоявший за стойкой, потребовал от Ксении немедленно покинуть помещение. Когда женщина попыталась ему объяснить, что без собаки она не может передвигаться по городу, продавец нажал на "тревожную кнопку".
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- Продавец требовал, чтобы я вывела собаку, так как в их помещении нельзя находиться любым собакам. И то, что это средство реабилитации инвалида его не волнует! - рассказала Ксения корреспонденту "РГ". - Когда приехали сотрудники Росгвардии, они первым делом потребовали у меня документы на собаку, хотя на ней была шлейка, указывающая что это поводырь. После этого я сходила домой и специально вернулась, чтобы доказать, что действительно я слепая, а меня сопровождает собака-поводырь. Только тогда мне продали шаурму, которая к тому же оказалась холодная. И после нее мне еще плохо стало, хотя может, это нервы.

Перед Ксенией так никто и не извинился. Она планирует обратиться за защитой своих интересов в прокуратуру.

Напомним, в этом году Ксению Минелбаеву с собакой-поводырем также со скандалом выгоняли из маршрутного автобуса. После того, как об инциденте стало известно общественности, перед Ксенией извинился не только водитель, но и чиновники.

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