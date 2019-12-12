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12.12.2019 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске неизвестный мужчина напал на двух школьниц

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске неизвестный мужчина напал на двух школьниц в разных местах с интервалом в несколько минут. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

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Происшествия случились накануне, но известно о них стало только сейчас.

Первое нападение на 11-летнюю девочку произошло около 7.15 на улице Азина, когда она шла в школу. Мужчина схватил ее за плечо, потащил в сторону проезжей части и угрожал убить ее, если она будет сопротивляться. Ребенок сумел вырваться.

Второе нападение он совершил через несколько минут на улице Фестивальной. Мужчина схватил за шею 14-летнюю девочку, которая тоже шла в школу, и потребовал не кричать. Однако она тоже смогла убежать.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 119 УК России "Угроза убийством". Силовики изъяли запись с камеры наружного наблюдения, которая запечатлела первое нападение. Обе девочки допрошены, по их описанию составлен фоторобот. Сейчас устанавливается личность мужчины.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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