В Ижевске неизвестный мужчина напал на двух школьниц в разных местах с интервалом в несколько минут. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Происшествия случились накануне, но известно о них стало только сейчас.

Первое нападение на 11-летнюю девочку произошло около 7.15 на улице Азина, когда она шла в школу. Мужчина схватил ее за плечо, потащил в сторону проезжей части и угрожал убить ее, если она будет сопротивляться. Ребенок сумел вырваться.

Второе нападение он совершил через несколько минут на улице Фестивальной. Мужчина схватил за шею 14-летнюю девочку, которая тоже шла в школу, и потребовал не кричать. Однако она тоже смогла убежать.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 119 УК России "Угроза убийством". Силовики изъяли запись с камеры наружного наблюдения, которая запечатлела первое нападение. Обе девочки допрошены, по их описанию составлен фоторобот. Сейчас устанавливается личность мужчины.