В Перми украденный смартфон прислал своему хозяину видео с похитителем

В Перми неизвестный похитил из сервисного центра телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Но уже в скором времени хозяин гаджета обнаружил в облачном сервисе видеозапись, которую прислал ему украденный смартфон.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, видеозапись сделала система безопасности гаджета в тот момент, когда злоумышленник попытался разблокировать телефон.

В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливается личность подозреваемого в совершении кражи. Опознавших гражданина, запечатленного на видео, просят обратиться в правоохранительные органы.