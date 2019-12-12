В Прикамье осудили главу УК, из-за которого отравились мать с ребенком

Чусовской городской суд вынес приговор председателю управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом в поселке Скальный. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Заступив на должность, подсудимый ни разу не организовал проверку и чистку вентиляции и дымоотведения в здании, хоть и знал о риске скопления угарного газа вследствие засорения этих систем. В результате так и произошло - из-за эксплуатации газовой колонки с засоренным дымоходом мать с ребенком чуть не отравились насмерть в собственной квартире.

Отметим, что после произошедшего провинившийся руководитель все-таки организовал чистку дымоходов в многоквартирном доме и извинился перед пострадавшими в зале суда. В итоге гражданин был приговорен к ограничению свободы на 1 год 3 месяца с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами на срок 2 года 2 месяца. Потерпевшим было рекомендовано потребовать взыскание моральной компенсации еще в день суда, 29 октября, чего они в предусмотренные сроки не сделали. Таким образом, приговор вступил в законную силу.