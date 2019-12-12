Видео: В Удмуртии детский тренер оттаскала за волосы своих учеников

В Удмуртии тренер-преподаватель по волейболу Детско-юношеской спортивной школы в Глазове оттаскала своих учеников за волосы. Видео происходящего появилось в социальных сетях.

По словам министра спорта республики Александра Варшавского, преподавателя уже отстранили от своих служебных обязанностей.

- Проводится служебная проверка, - сказал Варшавский.

Он также добавил, что такое поведение противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике.

- В жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться, даже если речь идет о достижении определенных спортивных результатов, - сказал министр.

Кроме того, выяснилось, что видео, опубликованное в социальных сетях только сейчас, снято еще в 2017 году.